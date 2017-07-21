Додон провёл в парламент очередного партнёра Плахотнюка ...

По результатам проведенных довыборов по Хынчештскому одномандатному округу депутатом станет кандидат от контролируемой Игорем Додоном Партии социалистов, бывший партнер олигарха Владимира Плахотнюка Штефан Гацкан.

Согласно данным ЦИК, Гацкан набрал 5539 голосов. На втором месте, кандидат Партии PAS Олеся Стамате (4554 голосов). Третье место занял кандидат Демпартии Ион Мереуцэ (1810). Поддержанный Платформой DA независимый кандидат Григоре Кобзак набрал 1792 голоса. За бывшего мэра Кишинева, кандидата Блока Unirea Дорина Киртоакэ проголосовали всего 346 избирателей.

Всего к избирательным участкам, несмотря на объявленный "красный" код опасности заражения коронавирусом, пришли пришел 14401 избиратель.

Проведение ничего не меняющих в структуре парламента довыборов в Хынчештском районе в в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции стало предметом жесткой критики в обществе, как в адрес властей, так и в адрес оппозиции, отказавшейся призвать к отказу от проведения этого опасного для общественного здоровья мероприятия.

В свою очередь, Центризбирком мотивировал необходимость проведения довыборов письмом, подписанным занимающим должность президента Игоря Додона. По мнению Додона, решение правительственной Чрезвычайной комиссии общественного здоровья о введении на всей территории Молдовы "красного", наивысшего, кода опасности в связи с эпидемией коронавируса "не касаются выборов".