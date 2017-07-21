Петков: Борьбой с эпидемией должны руководить специалисты, а не министр-политик ...

Власти пытаются нажить себе дополнительный политический капитал на борьбе с коронавирусной инфекцией и отодвигают на второй план врачей-специалистов.

Об этом написал в соцсетях гл. редактор агентства OMEGA Александр Петков, комментируя ежедневные выходы министра здравоохранения, труда и соцзащиты Виорики Думбрэвяну. Он расценивает ее выступления исключительно, как PR во время бедствия и настаивает, что "в условиях борьбы с эпидемией – нет места политике!".

"Уже более недели мы все ежедневно видим выходы министра здравоохранения, труда и соцзащиты Виорики Думбрэвяну с отчетами и увещеваниями, переходящими в предслёзное состояние.

Не надо забывать, что министр – это исключительно политическая фигура. И очевидно, что абсолютно циничная власть пытается нажить себе дополнительные политические очки на всеобщем горе", - отмечает Петков.

В этой связи он считает, что "надо требовать абсолютной деполитизации борьбы с эпидемией". "Министру нечего искать на отчетах перед прессой! Пусть она занимается тем, чем должна заниматься – организацией системы здравоохранения, труда и социальной защиты на необходимом уровне.

С информацией о проделанной работе и рекомендациями населению должен выходить специалист – главный санитарный врач, в нашем случае, глава Национального центра общественного здоровья Николай Фуртунэ. Долой политику из борьбы с коронавирусом!", - подчеркнул гл.редактор Агентства OMEGA Александр Петков.

Известно, что до своего назначения на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, Виорика Думбрэвяну была советником занимающего должность президента Игоря Додона.

В соцсетях уже появились подозрения в политической подоплеке отчетов министра об эпидемиологической ситуации после того, как в воскресенье вечером было объявлено об удвоении количества заболевших коронавирусом. Считается, что о росте заболевших было известно раньше, но власти отказались об этом сообщать в связи с проводившимися в воскресенье выборами в Хынчештском районе.

Кроме того, в понедельник министр Виорика Думбрэвяну сообщила о том, что один из заболевших находится в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственного дыхания. Все это происходит на фоне ежедневных успокоений со стороны министра о том, что состояние больных стабильное и не вызывает особых опасений.