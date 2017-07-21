Российские знаменитые ученые и общественные деятели выступили против путинских поправок в Конституцию ...

В Обращении указывается, что предложенное изменение Конституции "подрывает возможность эволюционного развития нашей страны" на принципах народовластия и свободы.

Текст обращения опубликован на сайте Радио "Эхо Москвы", а под ним подписались свыше 420 человек.

Среди подписантов 18 академиков и членов-корреспондентов Российской Академии наук: Александр Аникин, Михаил Данилов, Юрий Костицын, Аскольд Иванчик, Алексей Масчан, Леонид Аранович.

Также в списке подписавших письмо экономисты Владислав Иноземцев и Яков Уринсон, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, политолог Глеб Павловский, бывший помощник президента Бориса Ельцина Георгий Сатаров, социолог Элла Панеях, поэт Лев Рубинштейн, писатели Алиса Ганиева и Алексей Слаповский, журналисты Светлана Сорокина и Леонид Парфенов, кинокритик Антон Долин, телеведущий Михаил Ширвиндт, писатель Виктор Шендерович, народная артистка России Лия Ахеджакова и другие.

"Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму", - говорится в тексте обращения.

В частности, подписанты выступают против поправки Валентины Терешковой об обнулении сроков для действующего президента. Также они считают, что поправки вступают в противоречие с неизменяемыми главами Конституции.

"Наличие такой оговорки в Конституции вступает в прямое противоречие с принципами равенства перед законом и равенства прав и свобод, установленными статьей 19 Конституции. Оно вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления, декларированными в пункте 1 Статьи 1 Конституции, вступает в противоречие со здравым смыслом и чувством справедливости", - отмечается в документе.

14 марта президент России Владимир Путин подписал закон "О поправке к Конституции Российской Федерации", который позволит ему снова участвовать в выборах главы государства и находиться у власти до 2036 года.

Текст закона направлен для проверки в Конституционный суд. После этого пройдет общероссийское голосование по поправкам, которое запланировано на 22 апреля.

Законопроект о поправках в Конституцию был одобрен Госдумой 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. Изменения, в частности, введут в Основной закон упоминание "предков, передавших нам идеалы и веру в Бога", а также позволят Путину снова участвовать в президентских выборах. Без этой поправки, инициированной Валентиной Терешковой, Путин не смог бы выдвигаться в президенты в 2024 году.