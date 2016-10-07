FLASH // Партии Додона и Плахотнюка подписали Соглашение о коалиции ...

Об окончательном создании коалиции объявили председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный и лидер Демпартии Павел Филип.

Как сообщила лидер ПСРМ, Соглашение было подписано всеми депутатами обеих партий в двух экземплярах.

Подписанты называют свою коалицию "социал-демократической".

Уже объявлено, что создание коалиции предусматривает и изменение в руководстве ряда министерств.

"Мы считаем, что теперь Молдова нуждается в Демпарти", - заявил Павел Филип.