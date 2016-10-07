FLASH // Партии Додона и Плахотнюка подписали Соглашение о коалиции
|
Об окончательном создании коалиции объявили председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный и лидер Демпартии Павел Филип.
Как сообщила лидер ПСРМ, Соглашение было подписано всеми депутатами обеих партий в двух экземплярах.
Подписанты называют свою коалицию "социал-демократической".
Уже объявлено, что создание коалиции предусматривает и изменение в руководстве ряда министерств.
"Мы считаем, что теперь Молдова нуждается в Демпарти", - заявил Павел Филип.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
ВЛАСТЬ
В правительстве Иона Кику появляются новые министры ...Просмотров: 308
Додон провёл в парламент очередного партнёра Плахотнюка ...Просмотров: 1 924
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ