В правительстве Иона Кику появляются новые министры ...

Лидер Демпартии Павел Филип объявил имена новых министров, которые войдут в состав правительства Иона Кику после подписания Соглашения о коалиции с Партией социалистов.

Ими станут Олег Цуля (министр иностранных дел и европейской интеграции), Александр Пынзарь (министр обороны), Кристина Лесник (вице-премьер по реинтеграции), Игорь Шаров (министр образования, культуры и исследований) и участник преступной охоты в заповеднике "Пэдуря Домняскэ" Сергей Райлян (министр экономики и инфраструктуры).

Кандидатуры этих министров будут в ближайшее время утверждены занимающим должность президента Игорем Додоном.

Социалисты пока не сообщали о дальнейшей судьбе увольняемых в отставку министров: Александра Фленкя, Виктора Гайчука, Корнелиу Поповича, Александра Усатого и Аурелиу Чокоя.

Соглашение о коалиции между контролируемой Игорем Додоном Партией социалистов и Демпартией Владимира Плахотнюка было окончательно подписано в понедельник.