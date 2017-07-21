Додон привел к присяге новых министров от партии Плахотнюка ...

Спустя полчаса после объявления о подписания Соглашения о коалиции между Партией социалистов и Демпартией, занимающий должность президента Игорь Додон привел к присяге новых министров в правительстве Иона Кику.

Ими стали:

- министр иностранных дел и европейской интеграции Олег Цуля;

- министр обороны Александр Пынзарь;

- вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник;

- министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров

- министр экономики и инфраструктуры - участник преступной охоты в заповеднике "Пэдуря Домняскэ" Сергей Райлян.

Примечательно, что все они были либо членами правительства, либо чиновниками правительства Павла Филипа, которое было обвинено в июне 2019 года в узурпации государственной власти. Олег Цуля был послом Молдовы в Венгрии.

Выступая перед новыми министрами от Демпартии, Игорь Додон заявил, что "со стороны президентской администрации они будут пользоваться всяческой поддержкой". На этой же церемонии Додон сообщил, что уже подписал указ об отзыве из правительства министров, вместо которых назначены представители партии Плахотнюка.