Министром обороны стал тяжело больной, сознавшийся в трусости бывший полицейский
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(AUDIO) Занимающий должность президента Игорь Додон назначил министром обороны, бывшего главу полиции Александра Пынзаря, который, по собственному признанию в суде, страдает тяжелой формой сердечно-сосудистого заболевания.
В апреле 2017 года Агентство OMEGA разместило аудиозапись показаний Пынзаря в суде, где он проходил в качестве подсудимого по "делу 7 апреля 2009 года". На этом заседании глава полиции Александр Пынзарь признал, что 7 апреля 2009 года его охватил "обычный человеческий страх", а паника помешала ему исполнять его служебные обязанности.
Кроме того, на аудиозаписи судебного заседания, слышно как Пынзарь признал, что страдает одной из тяжелейших форм сердечно-сосудистого заболевания (сердечная фибрилляция), не уточнив, каким образом ему удавалось с таким заболеванием занимать сопряженную с ежедневными стрессами ответственную должность в МВД.
"7 апреля у меня случился приступ сердечной фибрилляции, потому как в тот день я испытал огромный страх. Причиной этому были сигналы о готовящемся нападении на здание [МВД], я испытал человеческий страх и случился приступ. Поэтому, мое отношение к исполнению служебных обязанностей, я бы сказал, не было самым ответственным", - заявил тогдашний глава полиции в суде, добавив, что "ему было страшно за происходящее в стране".
Примечательно, что перепугавшийся и страдающий серьезной и неизлечимой формой заболевания Александр Пынзарь занимал должность начальника Управления по борьбе с организованной преступностью, зам.начальника Департамента оперативных служб МВД, а затем и главы Национального инспектората полиции МВД.
В период режима олигарха Владимира Плахотнюка, Пынзарь руководил рядом операций по подавлению манифестаций инакомыслящих.
В частности, на массовой акции протеста в День независимости 27 августа 2016 года лично Пынзарь отдал незаконный приказ о применении паралитического газа в отношении мирных демонстрантов.
Кроме того, Пынзарь лично руководил подавлением манифестаций против правящего режима Плахотнюка в июне 2019 года.
16 марта Пынзарь занял должность министра обороны Молдовы по квоте Демпартии, в результате Соглашения о коалиции между Партией социалистов и Демпартии.
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