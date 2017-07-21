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Министром обороны стал тяжело больной, сознавшийся в трусости бывший полицейский

Опубликовано : 16 март 2020 г. 16:16 | Просмотров: 529 | Категория: Власть

(AUDIO) Занимающий должность президента Игорь Додон назначил министром обороны, бывшего главу полиции Александра Пынзаря, который, по собственному признанию в суде, страдает тяжелой формой сердечно-сосудистого заболевания.

В апреле 2017 года Агентство OMEGA разместило аудиозапись показаний Пынзаря в суде, где он проходил в качестве подсудимого по "делу 7 апреля 2009 года". На этом заседании глава полиции Александр Пынзарь признал, что 7 апреля 2009 года его охватил "обычный человеческий страх", а паника помешала ему исполнять его служебные обязанности.

Кроме того, на аудиозаписи судебного заседания, слышно как Пынзарь признал, что страдает одной из тяжелейших форм сердечно-сосудистого заболевания (сердечная фибрилляция), не уточнив, каким образом ему удавалось с таким заболеванием занимать сопряженную с ежедневными стрессами ответственную должность в МВД.

"7 апреля у меня случился приступ сердечной фибрилляции, потому как в тот день я испытал огромный страх. Причиной этому были сигналы о готовящемся нападении на здание [МВД], я испытал человеческий страх и случился приступ. Поэтому, мое отношение к исполнению служебных обязанностей, я бы сказал, не было самым ответственным", - заявил тогдашний глава полиции в суде, добавив, что "ему было страшно за происходящее в стране".

Примечательно, что перепугавшийся и страдающий серьезной и неизлечимой формой заболевания Александр Пынзарь занимал должность начальника Управления по борьбе с организованной преступностью, зам.начальника Департамента оперативных служб МВД, а затем и главы Национального инспектората полиции МВД.

В период режима олигарха Владимира Плахотнюка, Пынзарь руководил рядом операций по подавлению манифестаций инакомыслящих.

В частности, на массовой акции протеста в День независимости 27 августа 2016 года лично Пынзарь отдал незаконный приказ о применении паралитического газа в отношении мирных демонстрантов.

Кроме того, Пынзарь лично руководил подавлением манифестаций против правящего режима Плахотнюка в июне 2019 года.

16 марта Пынзарь занял должность министра обороны Молдовы по квоте Демпартии, в результате Соглашения о коалиции между Партией социалистов и Демпартии.




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