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Додон требует ввести режим чрезвычайного положения

Опубликовано : 16 март 2020 г. 17:05 | Просмотров: 168 | Категория: Власть

После заключения Коалиции между Партии социалистов и Демпартией Владимира Плахотнюка, занимающий должность президента Игорь Додон выступил с обращением о необходимости введения режима Чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

Додон, который еще две недели назад был противником закрытия авиарейсов и границ, объявил, что "решительно важно сейчас обуздать распространение вируса". В этой связи он отметил, что 23 официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом являются "относительно небольшим" показателем, достигнутым "благодаря принятым до сих пор Высшим советом безопасности и правительством решительным мерам". "Но [количество случаев] могло быть и меньшим, если бы некоторые из зараженных продемонстрировали бы максимум ответственности и не распространили бы вирус".

Додон объявил, что обратился к правительству с целью запросить в парламенте решение об объявлении режима Чрезвычайного положения. "Надеюсь, что сегодня Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации, а также правительство утвердят эти решения, а в ближайшие часы парламент будет срочно созван для принятия этого решения", - заявил Додон.

Он считает, что установление режима Чрезвычайного положения "позволит государственным структурам действовать как можно быстрее, чтобы они не имели бюрократических препятствий". В то же время, он не уточнил, какие препятствия и кто мог чинить властям, когда принимались такие важные решения, ограничивающие права людей, как закрытие границ, отмена международных авиарейсов или закрытие целых отраслей в сфере обслуживания.

Додон не уточнил, если инициированная им мера преследует не столько локализацию эпидемии, с чем справляются власти и без режима Чрезвычайного положение, или эта мера принимается для ограничения целого ряда гражданских свобод и политической деятельности своих конкурентов.


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