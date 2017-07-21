Из-за прихоти Додона коронавирус распространяется в Хынчештском районе ...

Село Бэлчяна, Хынчештского района, закрыто на карантин после прошедших по указанию Игоря Додона выборов в условиях распространения коронавируса нового типа.

О введении карантина сообщил примар села Юрий Пасат, сославшись на решение внеочередного заседания Районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло 16 марта в самом селе Бэлчяна.

Согласно решению комиссии, на территории села приостанавливается деятельность всех учреждений, кроме Медицинского пункта и Почтового отделения.

Жителям села, кроме находящихся в критическом состоянии, запрещено покидать населенный пункт. Также запрещена деятельность общественного транспорта.

Сельчан предупредили о штрафах и уголовной ответственности за несоблюдение условий карантина.

Примечательно, что в субботу у одной из жительниц этого села было диагностировано заболевание коронавирусом нового типа. Несмотря на это, Додон в качестве "главы Высшего совета безопасности" подписал письмо в адрес ЦИК, согласно которому решение правительственной Чрезвычайной комиссии общественного здоровья о введении на всей территории Молдовы "красного", наивысшего, кода опасности в связи с эпидемией коронавируса "не касается выборов". На основании именно этого письма Додона в Хынчештском районе и не были отменены довыборы.