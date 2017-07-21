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Франция объявила о закрытии внешних границ Евросоюза и Шенгенской зоны

Опубликовано : 17 март 2020 г. 01:53 | Просмотров: 313 | Категория: Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайных мерах, предпринятых из-за коронавируса, включая закрытие внешних границ ЕС и Шенген-зоны, а также об ограничении гражданских прав.

Кроме ограничений, решением президента население Франции полностью освобождено от уплаты коммунальных услуг.

Как сообщает Би-би-си, ограничения вводятся с полудня вторника на 15 дней. Выходить из дома без необходимости запрещено, любые массовые собрания также под запретом. За нарушение этого режима предусмотрена ответственность.

"Я понимаю, что то, о чем я прошу - беспрецедентно, но обстоятельства требуют этого. Мы на войне", - заявил Макрон.

По его словам, из-за коронавируса решено перенести второй тур муниципальных выборов во Франции, а также приостановить все проводимые в стране реформы, в том числе пенсионную. Также власти приняли решение со вторника не взимать с людей плату за коммунальные услуги.

"С завтрашнего дня будет приостановлено начисление счетов за воду, электричество и газ, а также квартплаты, чтобы никто не остался без денег", - заявил президент.

Объявлены и меры поддержки предприятий: Макрон пообещал, что власти не допустят ни одного банкротства. Для бизнеса будет приостановлена оплата аренды помещений, счетов за электричество, газ и воду. Планируется заморозить выплату процентов по кредитам предприятий. Государство создаст фонд размером 300 млрд евро, который станет гарантом по банковским кредитам предпринимателей.

Наконец, Эмманюэль Макрон объявил о том, что проведение всех предпринимаемых правительством реформ приостанавливается, включая пенсионную реформу. Правительство отныне займется только кризисной ситуацией.

"Это беспрецедентные меры, — сказал глава государства, — Но мы на войне, санитарной войне. Враг невидим (…) Но мы его победим", - заявил Макрон, цитируемый Radio France Internationale.

Эммануэль Макрон также сообщил, что со вторника внешние границы Евросоюза и Шенгенской зоны закрываются на 30 дней. В связи с этим поездки между неевропейскими странами и ЕС приостанавливаются.

В понедельник вечером французский минздрав сообщил новые данные о развитии эпидемии. Число заразившихся коронавирусом выросло до 6 633 человек (рост на 1 210 заболевших за сутки). С начала эпидемии во Франции зарегистрировано уже 148 летальных исходов болезни (за последние сутки умер еще 21 пациент).


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