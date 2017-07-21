Власти 'под шумок' изменяют закон о режиме Чрезвычайного положения в своих интересах ...

Инициировав по требованию Додона введение режима Чрезвычайного положения, правительство предложило еще и изменить этот закон, потребовав право проводить выборы в условиях Чрезвычайного положения.

Правительство требует введения режима Чрезвычайного положения сроком на два месяца, до 15 мая.

На это период, контрлируемый Додоном и Демпартией кабинет министров требует от парламента утвердить постановление, которым правительству будет разрешено в этот период принимать, изменять или отменять органические законы и законодательство о выборах, а также проводить выборы в местные и центральные органы власти, а также проводить республиканские и местные референдумы.

Кроме того, согласно направленному правительством в парламент законопроекту, репрессивные органы правительства наделяются целым рядом полномочий скрытых под формулировкой "другие полномочия, необходимые для этих целей". Такими полномочиями наделяются, например, МВД и входящая в его структуру Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций.

Решение о введении режима Чрезвычайного положения будет рассмотрено во вторник на внеочередном заседании парламента и, скорее всего, будет принято сформированной 16 марта коалицией партий Додона и Плахотнюка.

После заключения Коалиции между Партии социалистов и Демпартией Владимира Плахотнюка, занимающий должность президента Игорь Додон выступил с обращением о необходимости введения режима Чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

С инициативой о введении режима Чрезвычайного положения под видом борьбы с коронавирусом выступил в понедельник занимающий должность президента Игорь Додон.

Додон считает, что установление режима Чрезвычайного положения "позволит государственным структурам действовать как можно быстрее, чтобы они не имели бюрократических препятствий". В то же время, он не уточнил, какие препятствия и кто мог чинить властям, когда принимались такие важные решения, ограничивающие права людей, как закрытие границ, отмена международных авиарейсов или закрытие целых отраслей в сфере обслуживания.