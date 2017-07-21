В России вышло журналистское расследование о преступлениях партнера Плахотнюка
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(ВИДЕО) Криминальные схемы партнера олигарха Владимира Плахотнюка – беглого банкира Германа Горбунцова – стали темой фильма-расследования известного российского журналиста Ирека Муртазина.
Журналист-расследователь российской "Новой газеты" вышел с новыми подробностями в деле об убийстве миллиардера Александра Минеева и захвате его собственности структурами обвиненного в целом ряде тяжких уголовных преступлений бывшего российского и молдавского банкира Германа Горбунцова.
Кроме того, в фильме раскрываются детали совершенных Горбунцовым преступлений при содействии и личной заинтересованности бывшего лидера правившей в Молдове Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.
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