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В России вышло журналистское расследование о преступлениях партнера Плахотнюка

Опубликовано : 17 март 2020 г. 12:19 | Просмотров: 1 411 | Категория: Криминал / Аналитика сети

(ВИДЕО) Криминальные схемы партнера олигарха Владимира Плахотнюка – беглого банкира Германа Горбунцова – стали темой фильма-расследования известного российского журналиста Ирека Муртазина.

Журналист-расследователь российской "Новой газеты" вышел с новыми подробностями в деле об убийстве миллиардера Александра Минеева и захвате его собственности структурами обвиненного в целом ряде тяжких уголовных преступлений бывшего российского и молдавского банкира Германа Горбунцова.

Кроме того, в фильме раскрываются детали совершенных Горбунцовым преступлений при содействии и личной заинтересованности бывшего лидера правившей в Молдове Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.




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