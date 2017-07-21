В России вышло журналистское расследование о преступлениях партнера Плахотнюка ...

Журналист-расследователь российской "Новой газеты" вышел с новыми подробностями в деле об убийстве миллиардера Александра Минеева и захвате его собственности структурами обвиненного в целом ряде тяжких уголовных преступлений бывшего российского и молдавского банкира Германа Горбунцова.

Кроме того, в фильме раскрываются детали совершенных Горбунцовым преступлений при содействии и личной заинтересованности бывшего лидера правившей в Молдове Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка.