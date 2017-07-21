Газовый монополист решил поиздеваться в период пандемии коронавируса ...

Молдо-российское АО "Молдовагаз" решило объявить о своей "щедрости", выделив 100 тысяч леев (5 тысяч евро) "на поддержку усилий в борьбе с коронавирусом".

"100 тысяч леев перечислит АО "Молдовагаз" на специальный банковский счет, открытый мэрией Кишинева. Такое распоряжение издал председатель правления предприятия Вадим Чебан. Средства выделяются на поддержку усилий в борьбе с коронавирусом нового типа", - говорится в пресс-релизе дочерней компании "Газпрома", постоянно настаивающей на своей убыточности.

Примечательно, что 100 тысяч леев, выделенных в качестве помощи компанией АО "Молдовагаз", - это меньше ежемесячной зарплаты ряда представителей руководства компании.

Более того, все средства, которые имеет в распоряжении эта дочерняя компания "Газпрома", являются средствами, полученными от потребителей в виде платы за потребленный газ, либо за транспортировку газа.

Примечательно, что согласно всем аудиторским документам и заявлениям руководства компании, она на протяжении ряда лет "несет убытки". В частности, в конце января, молдо-российское АО "Молдовагаз", оскорбившись справедливыми обвинениями в воровстве на поставках газа, распространило официальный документ, согласно которому, "у АО "Молдовагаз" образовались отрицательные финансовые отклонения в сумме более 1,5 миллиарда леев". За две недели до этого, глава Правления этого предприятия Вадим Чебан заявил в эфире радио "Спутник-Молдова" заявил, что эти же отклонения составляли "1 млрд 700 миллионов леев".