Германские ученые ожидают продления пандемии коронавируса на два года ...

Глава одного из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, Института им. Роберта Коха, объявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь волнами по всему миру.

Как заявил на проведенной 17 марта в Берлине пресс-конференции глава RKI Лотар Вилер, всего могут переболеть новым коронавирусом до 70 % населения Земли. Он также выразил мнение, что пандемия коронавируса может продлиться около двух лет.

"Пройдут годы, прежде чем коронавирусом заразится ожидаемое число людей на уровне 60 - 70 процентов. Длительность пандемии во многом будет зависеть от того, когда начнется применяться вакцина против SARS-CoV-2, а это может случиться уже в будущем году", - заявил глава одного из самых авторитетных Институтов в мире, цитируемый Deutsche Welle.

В ходе этой же пресс-конференции глава федерального Института им. Роберта Коха Лотар Вилер констатировал быстрый рост количества инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 в ФРГ и растущую обеспокоенность клиник и властей по поводу наплыва пациентов.

"Мы видим, что даже хорошо оснащенные отделы здравоохранения и университетские клиники испытывают трудности из-за растущего числа заболевших ", - заявил Вилер.

По словам Вилера, эксперты уже приняли решение повысить уровень угрозы заражения коронавирусом в ФРГ с умеренного до высокого. Глава RKI назвал адекватными ограничительные меры, введенные властями в Германии.

Он отметил, что каждый пятый случай заражения коронавирусом протекает в тяжелой форме и пока невозможно спрогнозировать уровень смертности от SARS-CoV-2.