Чемпионат Европы по футболу перенесен на год из-за коронавируса ...

УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.

Об этом во вторник, 17 марта, сообщает футбольный союз Норвегии в своем twiter-аккаунте.

"Он (чемпионат. - Ред.) будет проводится с 11 июня по 11 июля следующего года", - сообщает футбольный союз. Другие подробности пока не приводятся.

О переносе чемпионата также сообщается на официальном твиттер-аккаунте Евро-2020 в Санкт-Петербурге.