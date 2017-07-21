Чемпионат Европы по футболу перенесен на год из-за коронавируса
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УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Об этом во вторник, 17 марта, сообщает футбольный союз Норвегии в своем twiter-аккаунте.
"Он (чемпионат. - Ред.) будет проводится с 11 июня по 11 июля следующего года", - сообщает футбольный союз. Другие подробности пока не приводятся.
О переносе чемпионата также сообщается на официальном твиттер-аккаунте Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
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