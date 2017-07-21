Кишиневский аэропорт полностью закрыт для регулярных авиарейсов ...

Согласно онлайн-табло Кишиневского аэропорта, последним прилетевшим самолетом был борт авиакомпании Air Moldova, прилетевший 16 марта в 22.36 из Шарм-эль-Шейха. Последним самолетом, вылетевшим из Кишинева был самолет, направлявшийся в Стамбул. Он вылетел в 23.30.

Аэропорт прекратил полеты регулярных рейсов по распоряжению правительственной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, с 0 часов 17 марта.

Хотя, премьер-министр Ион Кику объявил, что "отменяются все регулярные и коммерческие авиарейсы вне зависимости от направления", в полдень в Аэропорту приземлился чартерный самолет SAAB-340 из Бухареста с бортовой регистрацией ATG 2102.