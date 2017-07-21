В Молдове введено Чрезвычайное положение ...

Под предлогом борьбы с коронавирусной инфекцией, парламент принял постановление об установлении режима Чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение будет установлено на всей территории Молдовы сроком на 60 дней, до 15 мая.

С докладом в парламенте о необходимости введения режима Чрезвычайного положения выступил премьер-министр Ион Кику.

"В ближайшие дни планируем предпринять более радикальные меры", - заявил премьер-министр Кику, настаивая на введении режима Чрезвычайного положения.

"Мы не намерены попирать фундаментальные права человека, но будем действовать в строгом соответствии с положениями закона № 212", - добавил Кику, отвечая на подозрения в попытке подавления гражданских прав и свобод при введении Чрезвычайного положения.

За утверждение режима Чрезвычайного положения проголосовали не только депутаты правящей коалиции ПСРМ-Демпартии, но депутаты считающихся оппозиционными фракций и групп.

Председатель парламента Зинаида Гречаный объявила, что в условиях Чрезвычайного положения парламент будет созван только в исключительных случаях и потребовала от всех депутатов не покидать страну.

С инициативой о введении режима Чрезвычайного положения под видом борьбы с коронавирусом выступил в понедельник занимающий должность президента Игорь Додон сразу после заключения Коалиции между Партии социалистов и Демпартией Владимира Плахотнюка.

Додон считает, что установление режима Чрезвычайного положения "позволит государственным структурам действовать как можно быстрее, чтобы они не имели бюрократических препятствий". В то же время, он не уточнил, какие препятствия и кто мог чинить властям, когда принимались такие важные решения, ограничивающие права людей, как закрытие границ, отмена международных авиарейсов или закрытие целых отраслей в сфере обслуживания.