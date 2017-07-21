Путин объявил о возможном выпуске в апреле российско-японского теста на коронавирус
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Президент России Владимир Путин сообщил, что российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться уже в апреле.
"Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные разработки с японскими партнерами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов", - заявил Владимир Путин, цитируемый РБК.
По его словам, "потенциально" это будет первый портативный экспресс-тест в мире.
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