Путин объявил о возможном выпуске в апреле российско-японского теста на коронавирус ...

Президент России Владимир Путин сообщил, что российско-японский экспресс-тест на коронавирус может появиться уже в апреле.

"Российский фонд прямых инвестиций профинансирует совместные разработки с японскими партнерами, чтобы уже в апреле наладить производство экспресс-тестов", - заявил Владимир Путин, цитируемый РБК.

По его словам, "потенциально" это будет первый портативный экспресс-тест в мире.