США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы
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Посольство США в Молдове объявило об эвакуации персонала своей дипмиссии, сотрудников Корпуса мира и других граждан спецрейсом из Кишиневского аэропорта.
Об этом говорится в сообщении посольства США в соцсетях.
Согласно опубликованной информации, вылет планируется 17 марта, около 18 часов, чартерным рейсом из Международного аэропорта Кишинев в Даллес, штат Вирджиния.
Сообщается, что места ограничены, а всем частным пассажирам необходимо до посадки в самолет возместить правительству США стоимость перелета, которая составит около 800 долларов.
В Молдове официально подтверждены 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
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