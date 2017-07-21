show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 17:12  

США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

Сегодня, 16:37  

Путин объявил о возможном выпуске в апреле российско-японского теста на коронавирус

Сегодня, 16:32  

В Молдове введено Чрезвычайное положение

Сегодня, 15:44  

Кишиневский аэропорт полностью закрыт для регулярных авиарейсов

Сегодня, 15:08  

Чемпионат Европы по футболу перенесен на год из-за коронавируса

Сегодня, 14:47  

Германские ученые ожидают продления пандемии коронавируса на два года
все новости
ИЩУ

США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

Опубликовано : 17 март 2020 г. 17:12 | Просмотров: 306 | Категория: Власть / Люди

Посольство США в Молдове объявило об эвакуации персонала своей дипмиссии, сотрудников Корпуса мира и других граждан спецрейсом из Кишиневского аэропорта.

Об этом говорится в сообщении посольства США в соцсетях.

Согласно опубликованной информации, вылет планируется 17 марта, около 18 часов, чартерным рейсом из Международного аэропорта Кишинев в Даллес, штат Вирджиния.

Сообщается, что места ограничены, а всем частным пассажирам необходимо до посадки в самолет возместить правительству США стоимость перелета, которая составит около 800 долларов.

В Молдове официально подтверждены 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы ...

Просмотров: 306
В Молдове введено Чрезвычайное положение

В Молдове введено Чрезвычайное положение ...

Просмотров: 466
Кишиневский аэропорт полностью закрыт для регулярных авиарейсов

Кишиневский аэропорт полностью закрыт для регулярных авиарейсов ...

Просмотров: 247
Газовый монополист решил поиздеваться в период пандемии коронавируса

Газовый монополист решил поиздеваться в период пандемии коронавируса ...

Просмотров: 353
Власти 'под шумок' изменяют закон о режиме Чрезвычайного положения в своих интересах

Власти 'под шумок' изменяют закон о режиме Чрезвычайного положения в своих интересах ...

Просмотров: 1 518
Из-за прихоти Додона коронавирус распространяется в Хынчештском районе

Из-за прихоти Додона коронавирус распространяется в Хынчештском районе ...

Просмотров: 988
ЛЮДИ
США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы ...

Просмотров: 308
В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости

В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости ...

Просмотров: 1 500
Старейшая футбольная команда закрывается

Старейшая футбольная команда закрывается ...

Просмотров: 3 556
Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус

Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус ...

Просмотров: 1 935
Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев

Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев ...

Просмотров: 1 508
Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса

Домашние животные могут быть переносчиками коронавируса ...

Просмотров: 1 729
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 619
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 961
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 43 037
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 647
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 110 508
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 934
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 42 276
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 39 158
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 35 519
Кишинев стал источником распространения коронавируса

Кишинев стал источником распространения коронавируса

Просмотров: 27 666
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 25 120
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 23 253
ВЛАСТЬ
США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

Сегодня, 16:32  В Молдове введено Чрезвычайное положение
Сегодня, 15:44  Кишиневский аэропорт полностью закрыт для регулярных авиарейсов
Сегодня, 13:16  Газовый монополист решил поиздеваться в период пандемии коронавируса
ЛЮДИ
США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

10.03.2020  В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости
03.03.2020  Старейшая футбольная команда закрывается
03.03.2020  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В России вышло журналистское расследование о преступлениях партнера Плахотнюка

В России вышло журналистское расследование о преступлениях партнера Плахотнюка

14.03.2020  Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом
13.03.2020  Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США
12.03.2020  FLASH // Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (139)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта