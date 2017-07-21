США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы ...

Посольство США в Молдове объявило об эвакуации персонала своей дипмиссии, сотрудников Корпуса мира и других граждан спецрейсом из Кишиневского аэропорта.

Об этом говорится в сообщении посольства США в соцсетях.

Согласно опубликованной информации, вылет планируется 17 марта, около 18 часов, чартерным рейсом из Международного аэропорта Кишинев в Даллес, штат Вирджиния.

Сообщается, что места ограничены, а всем частным пассажирам необходимо до посадки в самолет возместить правительству США стоимость перелета, которая составит около 800 долларов.

В Молдове официально подтверждены 29 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.