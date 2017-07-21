Евросоюз закрыл границы из-за коронавируса ...

30-дневный запрет на въезд в страны Шенгенской зоны для граждан стран не входящих в Евросоюз стран был введен во вторник вечером по предложению Еврокомиссии из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Такое решение было принято во время состоявшейся во вторник видеоконференции, посвященной борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщает Радио "Свобода", о закрытии границ заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По её словам, Германия уже начала реализовывать этот запрет и не пропускает иностранцев не из стран ЕС через свои границы. Она подчеркнула, что запрет касается и граждан Великобритании, которая недавно вышла из Евросоюза.

О том, что запрет на въезд в страны Шенгенской зоны будет введён, накануне сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

В Шенгенскую зону входит подавляющее большинство стран ЕС, а также Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Между этими странами, как правило, не бывает пограничного контроля. Сейчас, однако, ряд государств Шенгенской зоны объявил о закрытии своих границ - в том числе и для граждан ЕС, с небольшими исключениями.