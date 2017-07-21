Путин готов перенести дату референдума по Конституции из-за коронавируса ...

Об этом он заявил на проведенной во вторник встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин сообщил, что хотя он и подписал указ о проведении референдума 22 апреля, но закон не запрещает переносить голосование на более поздний срок. По его словам, " нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан".

"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия", - отметил Путин.

Президент России также отметил, что в тех странах, где ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, от выборов не отказываются. Тем не менее он добавил, что закон не огранивает власти в том случае, если дату придется перенести на более поздний срок. "Можно позднее, срок, когда позднее, в законе не обозначен", - сказал он.

По состоянию на 17 марта, число зараженных в России увеличилось до 114 человек. Часть ресторанов в Москве уже объявила о приостановке работы из-за коронавируса.

По свидетельствам очевидцев, в Москве уже заметен массовый выезд населения из города и ажиотаж в продовольственных магазинах.