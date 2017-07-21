show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 01:19  

Путин готов перенести дату референдума по Конституции из-за коронавируса

Вчера, 23:48  

Евросоюз закрыл границы из-за коронавируса

Вчера, 17:12  

США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

Вчера, 16:37  

Путин объявил о возможном выпуске в апреле российско-японского теста на коронавирус

Вчера, 16:32  

В Молдове введено Чрезвычайное положение

Вчера, 15:44  

Кишиневский аэропорт полностью закрыт для регулярных авиарейсов
все новости
ИЩУ

Путин готов перенести дату референдума по Конституции из-за коронавируса

Опубликовано : 18 март 2020 г. 01:19 | Просмотров: 126 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин допустил возможность перенести дату голосования по инициированным им поправкам в Конституцию России из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

Об этом он заявил на проведенной во вторник встрече с председателем ЦИК России Эллой Памфиловой.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин сообщил, что хотя он и подписал указ о проведении референдума 22 апреля, но закон не запрещает переносить голосование на более поздний срок. По его словам, " нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан".

"Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия", - отметил Путин.

Президент России также отметил, что в тех странах, где ситуация с коронавирусом гораздо сложнее, от выборов не отказываются. Тем не менее он добавил, что закон не огранивает власти в том случае, если дату придется перенести на более поздний срок. "Можно позднее, срок, когда позднее, в законе не обозначен", - сказал он.

По состоянию на 17 марта, число зараженных в России увеличилось до 114 человек. Часть ресторанов в Москве уже объявила о приостановке работы из-за коронавируса.

По свидетельствам очевидцев, в Москве уже заметен массовый выезд населения из города и ажиотаж в продовольственных магазинах.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
Путин готов перенести дату референдума по Конституции из-за коронавируса

Путин готов перенести дату референдума по Конституции из-за коронавируса ...

Просмотров: 126
Евросоюз закрыл границы из-за коронавируса

Евросоюз закрыл границы из-за коронавируса ...

Просмотров: 184
Путин объявил о возможном выпуске в апреле российско-японского теста на коронавирус

Путин объявил о возможном выпуске в апреле российско-японского теста на коронавирус ...

Просмотров: 375
Чемпионат Европы по футболу перенесен на год из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу перенесен на год из-за коронавируса ...

Просмотров: 220
Германские ученые ожидают продления пандемии коронавируса на два года

Германские ученые ожидают продления пандемии коронавируса на два года ...

Просмотров: 762
Франция объявила о закрытии внешних границ Евросоюза и Шенгенской зоны

Франция объявила о закрытии внешних границ Евросоюза и Шенгенской зоны ...

Просмотров: 1 066
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 18 637
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 45 975
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 43 048
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 20 655
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Скандал с зарплатами депутатов вскрыл незаконность самих выплат депутатам

Просмотров: 110 520
Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Воронин послал 'по-мужски' Додона на торжественном мероприятии

Просмотров: 54 952
Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Генеральный прокурор распорядился проверить имущество своего заместителя

Просмотров: 42 292
Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Информация Ренато Усатого об афере с аэропортом подтвердилась

Просмотров: 39 171
Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Вскрыта еще одна крупномасштабная махинация со счетами на тепло

Просмотров: 35 531
Кишинев стал источником распространения коронавируса

Кишинев стал источником распространения коронавируса

Просмотров: 27 706
Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Столичным транспортом руководил чиновник с фальшивым дипломом

Просмотров: 25 137
Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Нынешний министр культуры попался на воровстве компьютеров

Просмотров: 23 269
ВЛАСТЬ
США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

Вчера, 16:32  В Молдове введено Чрезвычайное положение
Вчера, 15:44  Кишиневский аэропорт полностью закрыт для регулярных авиарейсов
Вчера, 13:16  Газовый монополист решил поиздеваться в период пандемии коронавируса
ЛЮДИ
США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы

10.03.2020  В кишиневских супермаркетах начали скупать товары первой необходимости
03.03.2020  Старейшая футбольная команда закрывается
03.03.2020  Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В России вышло журналистское расследование о преступлениях партнера Плахотнюка

В России вышло журналистское расследование о преступлениях партнера Плахотнюка

14.03.2020  Власти игнорируют свои же распоряжения по борьбе с коронавирусом
13.03.2020  Плахотнюк опроверг информацию о своем задержании в США
12.03.2020  FLASH // Беглый олигарх Владимир Плахотнюк задержан в США



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2020 (141)
Февраль 2020 (173)
Январь 2020 (158)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта