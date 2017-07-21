В Молдове зарегистрирована первая смерть от коронавируса
|
Первый пациент, инфицированный коронавирусом нового типа, скончался минувшей ночью в Республиканской клинической больнице.
Скончавшейся женщине был 61 год.
Смерть пациентки подтвердила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.
До госпитализации, женщина неделю находилась в своем селе, которое сейчас закрыто на карантин.
Загрузка...
Загрузка...
Похожие новости
ЛЮДИ
В Молдове зарегистрирована первая смерть от коронавируса ...Просмотров: 170
США срочно эвакуируют своих граждан из Молдовы ...Просмотров: 1 181
Старейшая футбольная команда закрывается ...Просмотров: 3 579
Депутат находится на карантине из-за подозрения на коронавирус ...Просмотров: 1 942
Граждане возмущаются массовой вырубкой деревьев ...Просмотров: 1 514
СТРАНА
В Молдове зарегистрирована первая смерть от коронавируса ...Просмотров: 170
В Молдове введено Чрезвычайное положение ...Просмотров: 877
С понедельника все рынки, кафе и рестораны будут закрыты ...Просмотров: 1 415
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ