В Молдове зарегистрирована первая смерть от коронавируса ...

Первый пациент, инфицированный коронавирусом нового типа, скончался минувшей ночью в Республиканской клинической больнице.

Скончавшейся женщине был 61 год.

Смерть пациентки подтвердила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

До госпитализации, женщина неделю находилась в своем селе, которое сейчас закрыто на карантин.