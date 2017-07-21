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В Молдове зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Опубликовано : 18 март 2020 г. 09:23 | Просмотров: 170 | Категория: Люди / Страна

Первый пациент, инфицированный коронавирусом нового типа, скончался минувшей ночью в Республиканской клинической больнице.

Скончавшейся женщине был 61 год.

Смерть пациентки подтвердила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

До госпитализации, женщина неделю находилась в своем селе, которое сейчас закрыто на карантин.


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