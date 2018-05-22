Прокурор города уволился из органов прокуратуры ...

Врио Главного прокурора муниципальной прокуратуры Кишинева станет Олег Афанасий - главный прокурор Отдела контроля специальной следственной деятельности и обеспечения секретного режима Генеральной прокуратуры.

Отставку Шаптефраць связывают с появившимся журналистским расследованием о коррупционных связях его сына.

В то же время, сам Шаптефраць известен в узких прокурорских, а также криминальных кругах, как один из самых богатых людей, имевших отношение, в том числе, к воровскому общаку. Следственные органы, а также прокуратура пока ничего не сообщают об этом этапе биографии Шаптефраць.

Известно, что он входил в окружение бывшего генерального прокурора Эдуарда Харунжена и был поставлен во главу муниципальной прокуратуры с целью сокрытия резонансных преступлений.

Одним из эпизодов преступной деятельности Шаптефрац является дело в отношении бизнесмена Сергея Косована, который был посажен в тюрьму с целью отъема бизнеса в пользу Шаптефрац и бывшего зам.главы полиции Георгия Кавкалюка.

Штефан Шаптефрац является миллионером и владельцем земельных участков на десятки миллионов лев, а также целого ряда незадекларированных фирм, записанных на свою жену и сына.