Полиция начала жестко штрафовать таксистов за вождение без медицинской маски
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(DOC) Отсутствие медицинских масок не является мотивом для полицейских, которые начали выписывать штрафы в размере 22500 леев (более 1000 евро) таксистам.
В редакцию Агентства OMEGA передана копия протокола составленного экипажем патрульной полиции в центре Кишинева (ул.Тигина) за вождение автотранспортного средства без медицинской маски.
Согласно протоколу, штраф составил 22500 леев.
Полицейские не приняли объяснений водителя о том, что масок нет в продаже в патеках.
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