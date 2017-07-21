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Полиция начала жестко штрафовать таксистов за вождение без медицинской маски

Опубликовано : 18 март 2020 г. 12:40 | Просмотров: 613 | Категория: Власть

(DOC) Отсутствие медицинских масок не является мотивом для полицейских, которые начали выписывать штрафы в размере 22500 леев (более 1000 евро) таксистам.

В редакцию Агентства OMEGA передана копия протокола составленного экипажем патрульной полиции в центре Кишинева (ул.Тигина) за вождение автотранспортного средства без медицинской маски.

Согласно протоколу, штраф составил 22500 леев.

Полицейские не приняли объяснений водителя о том, что масок нет в продаже в патеках.

 


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