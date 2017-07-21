Самолеты совершают полеты из закрытого аэропорта Кишинева ...

В условиях Чрезвычайного положения и закрытого авиасообщения, в Международном аэропорту Кишинев заметно достаточно интенсивное движение пассажирских самолетов.

По данным портала Flightradar, всего за несколько утренних часов 18 марта из Кишинева вылетело не менее 5 пассажирских бортов.

Два самолета авиакомпании Air Moldova (Airbus A320 и Embraer E190) вылетели с интервалом в 2 часа в Любляну. Еще один Airbus A320 авиакомпании Fly One вылетел, предположительно, в Египет.

Также, в Кишиневе совершил посадку замеченный во вторник чартерный самолет SAAB-340 из Бухареста с бортовой регистрацией ATG 2102.

Другой чартерный самолет Cessna 560XL вылетел в полдень в одну из европейских стран.

Ранее уже сообщалось, что Кишиневский аэропорт прекратил полеты регулярных (пассажирских и коммерческих) рейсов по распоряжению правительственной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, с 0 часов 17 марта.