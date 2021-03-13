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#Власть
Санду рекомендовала правительству ввести режим Чрезвычайного положения
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5 часов назад
#Власть
Парламент принял ни к чему не обязывающий вотум недоверия руководству НАРЭ
6
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22:33 / 12.03.2021
#Власть
#Страна
Цены на автомобильное топливо вновь выросли
5
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19:54 / 12.03.2021
#Власть
#Додон
#Санду
Нашелся еще один элитный телефон Додона, купленный за счет государства
4
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10:07 / 12.03.2021
#Власть
#Страна
#Ренато Усатый
Бельцкие власти предоставили железнодорожникам бесплатный проезд в городском транспорте
4
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19:02 / 11.03.2021
#Власть
Правительство выделило деньги на закупку десятой доли необходимых вакцин
4
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17:58 / 11.03.2021
#Власть
Партия Додона настаивает на утверждении правительства Дурлештяну
4
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13:20 / 11.03.2021
#Власть
Врио премьер-министра направил запрос в парламент о разрешении закупки вакцины
4
0
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19:49 / 10.03.2021
#Власть
#Додон
#Плахотнюк
Додон продолжает защищать право Плахотнюка на Орден Республики
6
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11:30 / 10.03.2021
#Власть
Внезапно нашлись деньги для закупки вакцины
3
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21:49 / 09.03.2021
#Власть
Партия Додона обвинила Санду в `признаках узурпации власти`
4
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12:57 / 09.03.2021
#Власть
#Страна
Праздники важнее пандемии: Вакцинация не проводилась в выходные
5
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12:32 / 09.03.2021
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