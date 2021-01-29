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#Мир
#Люди
Университет рекомендовал отказаться от слов 'отец' и 'мать'
6
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631
13 часов назад
#Власть
#Страна
#Люди
Власти не имеют решений по проблеме Железной дороги
7
0
105
12:11 / 04.03.2021
16
#Страна
#Люди
Молодые энтузиасты призывают посетить 16 старинных усадеб, пока их не выставили на продажу
5
0
282
13:44 / 27.02.2021
#Власть
#Люди
#Страна
Железнодорожники обвинили депутата от партии Додона в безразличии
7
0
975
10:01 / 22.02.2021
#Мир
#Люди
В Москве прощаются с легендарным актером Андреем Мягковым
1
0
83
10:42 / 20.02.2021
#Власть
#Люди
#Страна
Транспортники готовы к протестам из-за новых ограничений
5
0
330
14:51 / 16.02.2021
#Кишинёв
#Люди
#зоопарк
Тигр напал на сотрудника зоопарка
5
0
180
23:38 / 31.01.2021
#Мир
#Люди
В Москве скончался актер Василий Лановой
1
0
458
0:08 / 29.01.2021
#Мир
#Люди
В Румынии совершил ДТП молдавский автобус. Есть раненые
4
0
308
14:28 / 14.01.2021
#Власть
#Люди
Скончался Народный адвокат Михаил Которобай
4
0
215
14:05 / 06.01.2021
#Страна
#Люди
С Новым годом!
4
0
61
19:34 / 31.12.2020
#Мир
#Люди
Умер знаменитый кутюрье Пьер Карден
4
0
82
15:37 / 29.12.2020
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