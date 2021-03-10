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#Мир
#Люди
Университет рекомендовал отказаться от слов 'отец' и 'мать'
6
0
631
13 часов назад
#Мир
#Байден
Джо Байден пообещал каждому американцу право на вакцину до 1 мая
4
0
61
13 часов назад
#Мир
#Xiaomi
Суд Вашингтона временно отменил запрет на сотрудничество с Xiaomi
4
0
34
16 часов назад
#Мир
#Криминал
В Одессе совершено покушение при помощи квадрокоптера
4
0
352
Вчера в 0:16
#Мир
В России ограничена работа соцсети Twitter
4
0
60
12:27 / 10.03.2021
#Мир
Эстония ввела жесткий локдаун
5
0
180
1:32 / 10.03.2021
#Мир
В Швейцарии будет введен запрет на ношение паранджи
4
0
122
23:36 / 07.03.2021
#Страна
#Мир
Румыния ужесточила режим въезда для граждан Молдовы
4
0
405
1:09 / 06.03.2021
#Страна
#Власть
#Мир
Кремлевский куратор Додона повышен в должности
4
0
505
20:46 / 05.03.2021
#Мир
#вакцина
#спутник v
В Евросоюзе начата сертификация российской вакцины Спутник V
4
0
234
15:11 / 04.03.2021
#Мир
#COVID-19
#коронавирус
В Китае иностранцев обязали проходить анальные тесты на COVID-19
5
0
404
13:18 / 04.03.2021
#Мир
Словакия извинилась перед Украиной за неудачную шутку своего премьер-министра
3
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12:56 / 04.03.2021
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