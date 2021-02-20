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#Дунай
В Украине считают незаконным выход Молдовы к Дунаю
6
0
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14:43 / 02.03.2021
#Мир
#контрабанда
#Украина
Украинские дипломаты занимались контрабандой сигарет и золота
4
0
446
20:24 / 01.03.2021
#Мир
#Украина
#путин
Украина ввела санкции против родственника Путина
3
0
474
9:37 / 20.02.2021
#Мир
#Украина
#россия
Украина запретила регистрацию и использование российской вакцины
4
0
127
21:37 / 10.02.2021
#Страна
#Мир
#Украина
Украина вновь ограничила въезд на свою территорию гражданам Молдовы
6
0
678
15:36 / 05.02.2021
#Власть
#Страна
#Криминал
Украина отказывается выдать своего дипломата, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетней
5
0
484
12:34 / 04.02.2021
#Мир
#зеленский
#Украина
Зеленский запретил три телеканала родственника Путина
4
0
2433
10:17 / 03.02.2021
#Страна
#Мир
#Украина
В Молдове легализуются средства для оплаты антиукраинских Telegram-каналов
5
0
2909
1:32 / 02.02.2021
#Криминал
#Страна
#Украина
При выезде в Украину был задержан вооруженный молдаванин
5
0
476
1:07 / 31.01.2021
#Мир
#зеленский
#Украина
Зеленский обещает бесплатную вакцинацию в Украине
4
0
83
23:49 / 30.01.2021
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