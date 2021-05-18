Аэропорт Домодедово прокомментировал авиапроисшествие с молдавским самолетом

Как сообщила пресс-служба Аэропорта Домодедово, 16 мая самолет авиакомпании Air Moldova, следовавший по маршруту Кишинев – Москва, при заходе на посадку ушел на второй круг по решению командира воздушного судна. «После этого борт приземлился в штатном режиме. Данное событие не привело к изменениям в расписании полетов воздушной гавани» - отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию агентства.

Ранее сообщалось, что самолет Airbus A321 авиакомпании Air Moldova повредил хвост при посадке в московском аэропорту Домодедово. Об этом написал телеграм-канал runway09.aviation.

По данным сервиса flightradar24, воздушное судно Airbus A321-211 с 16 мая находится в аэропорту Домодедово.