Аэропорт Домодедово прокомментировал авиапроисшествие с молдавским самолетом

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Администрация московского аэропорта сообщила, что инцидент не привел к изменению расписании полетов.

Как сообщила пресс-служба Аэропорта Домодедово, 16 мая самолет авиакомпании Air Moldova, следовавший по маршруту Кишинев – Москва, при заходе на посадку ушел на второй круг по решению командира воздушного судна. «После этого борт приземлился в штатном режиме. Данное событие не привело к изменениям в расписании полетов воздушной гавани» - отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию агентства.


Ранее сообщалось, что самолет Airbus A321 авиакомпании Air Moldova повредил хвост при посадке в московском аэропорту Домодедово. Об этом написал телеграм-канал runway09.aviation.


По данным сервиса flightradar24, воздушное судно Airbus A321-211 с 16 мая находится в аэропорту Домодедово.

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