Активисты Додона лишили Рышканский район интернет-домена

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Рышканский район лишился своего интернет-домена, который был приобретен на сомнительных условиях пропагандистским медиа-холдингом Партии социалистов Игоря Додона.

Интернет-домен riscani.md, принадлежавший Рышканскому районному совету с 2000 года, был передан районными властями филиалу про-социалистического пропагандистского интернет издания vkurse.md.


Как сообщили агентству OMEGA в Рышканском райсовете, это решение было принято без предварительных консультаций неизвестными чиновниками в руководстве района, который контролируется Партией социалистов.


Более того, 22 января этого года Рышканским районным советом было принято Решение nr.01/15, согласно которому размещенная на странице www.riscani.md размещается "официальная WEB-страница, единственный официальный информационный ресурс Рышканского районного совета".


В Районном совете пока не известно имя чиновника, переоформившего у Регистратора доменных имен зоны .md право собственности домена на СМИ партии Игоря Додона.

Да!
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