Андрей Нэстасе сравнил себя с Иисусом Христом

Об этом Нэстасе заявил в эфире телеканала 10TV, отметив, что "то распятие было установлено, как знамение для всего общества".

"К сожалению, мало было тех, кто понял суть моего послания. Но знаете, как… Извините за дерзость: Христоса вначале тоже не все поняли. Это потом было больше тех, кто его понял. Не так ли?", -сыронизировал лидер партии Платформа DA Андрей Нэстасе.

Ранее уже сообщалось, что 15 сентября 2019 года, в период, когда Андрей Нэстасе был вице-премьером, главой МВД, он установил распятие в холле МВД.

Тогда, он торжественно объявил своим подчиненным, что всякий, направляющийся на прием к министру предварительно должен подойти к распятию и помолиться. Во время этой церемонии, Нэстасе заявил, что "все, кто служат в структуре МВД являются войском христианским", а также, что "полицейские, карабинеры и спасатели - все, кто носит форму Республики Молдова, не могут переместить даже и зерна без силы Бога и Святого Креста".