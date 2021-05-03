АНОНС: Как потребители газа оплачивают многотысячные зарплаты продавцов газа в Молдове

В распоряжение агентства OMEGA попали документы финансовой отчетности ряда филиалов АО "Молдовагаз", включая результаты тендерных комиссий.

Для того, чтобы понять масштабы хищений и неоправданных затрат на обеспечение безбедного существования руководства газовых хозяйств, предлагаем ознакомиться с уровнем зарплат в самом малом подразделении АО "Молдовагаз" – SRL "Taraclia-Gaz", обслуживающем всего лишь порядка 13 тысяч бытовых потребителей газа Тараклийского района.

Согласно штатному расписанию этого подразделения АО "Молдовагаз", оклад (не зарплата!!!) директора предприятия составляет 20 220 леев в месяц. Оклад гл.бухгалтера предприятия – 18 075 леев в месяц. К этим окладам добавляются существенные надбавки, размер которых будет предоставлен в следующих выпусках.

С 2010 года, директором этого предприятия является некий Ковальджи Федор, возглавляющий территориальную организацию Демпартии.