АНОНС: Как потребители газа оплачивают многотысячные зарплаты продавцов газа в Молдове

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При том, что почти за весь период своей деятельности, молдо-российская компания АО "Молдовагаз" официально является убыточной компанией (по отчетам), зарплаты руководства газовых хозяйств составляют несколько десятков тысяч леев в месяц.

В распоряжение агентства OMEGA попали документы финансовой отчетности ряда филиалов АО "Молдовагаз", включая результаты тендерных комиссий.


Для того, чтобы понять масштабы хищений и неоправданных затрат на обеспечение безбедного существования руководства газовых хозяйств, предлагаем ознакомиться с уровнем зарплат в самом малом подразделении АО "Молдовагаз" – SRL "Taraclia-Gaz", обслуживающем всего лишь порядка 13 тысяч бытовых потребителей газа Тараклийского района.


Согласно штатному расписанию этого подразделения АО "Молдовагаз", оклад (не зарплата!!!) директора предприятия составляет 20 220 леев в месяц. Оклад гл.бухгалтера предприятия – 18 075 леев в месяц. К этим окладам добавляются существенные надбавки, размер которых будет предоставлен в следующих выпусках.


С 2010 года, директором этого предприятия является некий Ковальджи Федор, возглавляющий территориальную организацию Демпартии.

Продолжение - в следующих выпусках...

Да!
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