АНОНС // Правительство отказывается поддержать педагогов, заразившихся COVID-19

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(DOC) Власти оставили на произвол судьбы педагогов, отказавшись выплачивать компенсации в случае заражения коронавирусом в ходе учебного процесса.

Более того, даже при официально подтвержденном положительном тесте COVID-19, врачи отказываются писать в бюллетене педагогов диагноз, ограничиваясь записью "простуда".


Агентству OMEGA переданы документы, подтверждающие дискриминационную деятельность правительства в отношении педагогов. Одним из основных лиц такого отношения к педагогам в правительстве является госсекретарь Минфина, врио министра Татьяна Иванчикина, приведшая даже свои "аргументы", унижая учителей.


Продолжение – в следующих выпусках…

Да!
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