АНОНС // Правительство отказывается поддержать педагогов, заразившихся COVID-19

Более того, даже при официально подтвержденном положительном тесте COVID-19, врачи отказываются писать в бюллетене педагогов диагноз, ограничиваясь записью "простуда".

Агентству OMEGA переданы документы, подтверждающие дискриминационную деятельность правительства в отношении педагогов. Одним из основных лиц такого отношения к педагогам в правительстве является госсекретарь Минфина, врио министра Татьяна Иванчикина, приведшая даже свои "аргументы", унижая учителей.

Продолжение – в следующих выпусках…