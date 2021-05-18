Авиакомпания Air Moldova скрыла происшествие со своим самолетом в Москве

Об этом сообщает телеграм-канал runway09.aviation.

Уточняется, что авиапроисшествие имело место при приближении к взлетно-посадочной полосе. Из-за сильного ветра, самолет был вынужден совершить второй заход на посадку. В результате, самолет ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу, получив повреждения фюзеляжа.

По данным сервиса flightradar24, воздушное судно Airbus A321-211 с 16 мая находится в аэропорту Домодедово.

Авиакомпания Air Moldova пока ничего не сообщала об авиапроисшествии со своим пассажирским самолетом.