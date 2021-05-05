Байден планирует встретиться с Путиным в июне

Как сообщает "Радио Свобода", об этом Байден заявил журналистам во вторник. "Я на это надеюсь и рассчитываю. Мы работаем над этим", - заявил президент США.

Джо Байден отправится в свою первую зарубежную поездку в качестве президента в Великобританию, где он примет участие во встрече глав стран-членов "Большой семёрки", которая пройдет с 11 до 13 июня. 14 июня он отправится в Брюссель на саммит стран-членов НАТО, а затем встретится с лидерами стран-членов Евросоюза.

В апреле, Джо Байден выдвинул идею проведения американо-российской встречи на высшем уровне. Он объявил тогда, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в третьей стране и обсудить проблемы, вызывающие рост напряженности в отношениях между двумя странами. Среди этих проблем - российская угроза в отношении Украины, российские кибератаки против американских компьютерных сетей, преследование в России Алексея Навального и его сторонников.

По словам советника президента России Юрия Ушакова, подготовка к встрече двух президентов идёт полным ходом. Обсуждаются конкретные даты встречи в июне.