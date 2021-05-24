Белорусские власти возложили на ХАМАС ответственность за инцидент с самолетом Ryanair

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Авиационные власти Беларуси предали гласности сообщение о минировании посаженного ими самолета авиакомпании Ryanair, которое они якобы получили от ХАМАС на электронную почту.

Как сообщил глава департамента авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский, неизвестные, угрожавшие накануне взорвать самолет Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, требовали прекращения израильской агрессии против сектора Газа.


"Двадцать третьего мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования - бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - зачитал Сикорский якобы полученное послание.


Чиновник минтранса Беларуси настаивает, что белорусские диспетчеры не оказывали давления на экипаж самолета при принятии решения и действовали в соответствии с международными обязательствами.


23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о заложенной на борту бомбе (позднее оно было названо ложным). В небе над Беларусью борт сопровождал военный истребитель МиГ-29.


Среди пассажиров самолета Ryanair был белорусский оппозиционный журналист, один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который был арестован в аэропорту.

Власти ряда европейских стран расценили инцидент с захватом пассажирского самолета ради задержания Протасевича, который внесен белорусскими властями в «список террористов». Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании «Белавиа» на полеты в страну. Президент Украины поручил прекратить авиасообщение с Беларусью. Литва отказалась принимать и отправлять рейсы, следующие через воздушное пространство Беларуси.

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