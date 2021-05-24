Белорусские власти возложили на ХАМАС ответственность за инцидент с самолетом Ryanair

Как сообщил глава департамента авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский, неизвестные, угрожавшие накануне взорвать самолет Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, требовали прекращения израильской агрессии против сектора Газа.

"Двадцать третьего мая на электронную почту Национального аэропорта "Минск" с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение: "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования - бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", - зачитал Сикорский якобы полученное послание.

Чиновник минтранса Беларуси настаивает, что белорусские диспетчеры не оказывали давления на экипаж самолета при принятии решения и действовали в соответствии с международными обязательствами.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был принужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о заложенной на борту бомбе (позднее оно было названо ложным). В небе над Беларусью борт сопровождал военный истребитель МиГ-29.

Среди пассажиров самолета Ryanair был белорусский оппозиционный журналист, один из основателей телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, который был арестован в аэропорту.

Власти ряда европейских стран расценили инцидент с захватом пассажирского самолета ради задержания Протасевича, который внесен белорусскими властями в «список террористов». Великобритания приостановила лицензию белорусской авиакомпании «Белавиа» на полеты в страну. Президент Украины поручил прекратить авиасообщение с Беларусью. Литва отказалась принимать и отправлять рейсы, следующие через воздушное пространство Беларуси.