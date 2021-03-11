Бельцкие власти предоставили железнодорожникам бесплатный проезд в городском транспорте

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Муниципальный совет Бельц утвердил инициативу мэра Бельц Ренато Усатого, предоставив сотрудникам Бельцкого железнодорожного узла право бесплатного проезда в муниципальном транспорте.

Как сообщает телеканал BTV, муниципальные советники единогласно утвердили изменения в бюджете муниципия, добавив категорию льготников, пользующихся правом бесплатного проезда в городском транспорте.


Мэр Бельц Ренато Усатый вышел с этой инициативой 4 марта, в ходе акции протеста железнодорожников, в качестве поддержки сотрудников Бельцкого железнодорожного узла в связи с 4-месячной задержкой зарплаты.


Ранее уже сообщалось, что с 14 января нынешнего года сотрудники Железной дороги находятся в вынужденном (техническом) простое. На предприятии идут массовые сокращения персонала, задействованного в пассажирских перевозках, а руководитель ЖДМ заявил о необходимости сокращения порядка 15% сотрудников предприятия, в связи с угрозой банкротства. Зарплаты сотрудникам ЖДМ не выдаются уже 4 месяца. На предприятии работают около 7 тысяч человек.

Да!
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