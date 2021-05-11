Бесшовные стальные трубы – качественный металлопрокат, соответствующий ГОСТУ

Они производятся путем прокатки нагретой заготовки на специальном стане, формирующем отверстие по центру. В качестве сырья используется углеродистая и легированная сталь, сочетающая структурную прочность, пластичность и стойкость к агрессивной среде.

Нержавеющие металлоизделия

Хорошая сопротивляемость коррозии и умеренная цена делает эту продукцию универсальной и существенно расширяет область ее применения. Она востребована в промышленности, строительстве, машиностроении, при производстве печного и криогенного оборудования, выпускных коллекторов, муфелей. Благодаря герметичности и способности выдерживать высокую нагрузку нержавеющий прокат применяется для прокладки магистралей высокого давления, из него делают отделочные элементы.

Изделия изготавливают из стали 12Х18Н10Т, относящейся к аустенитному классу. Они незаменимы в химической, фармацевтической, пищевой промышленности и в других отраслях, где требуется особая прочность и предполагается возможность агрессивного воздействия среды. Повышенная устойчивость к коррозии сохраняется при нагревании до 600 °C.

Выполненная из данного материала труба бесшовная стальная не требует специального ухода, окрашивания и какой-либо иной защиты. Она выпускается мерной или немерной длины, от 0,75 м до 12,5 м. Еще одно достоинство продукции – простота соединения сваркой. Прочность швов можно повысить с помощью термообработки.

Качественный черный прокат

Толстостенные бесшовные трубы предназначены для конструкций, работающих в условиях повышенного давления среды. Толщина стенки варьируется от 12, 5мм до 40 мм. Для производства используется стандартная углеродистая и легированная сталь, выдерживающая высокие механические нагрузки и агрессивное воздействие.

Изделия изготавливаются на непрерывном стане, куда помещается нагретая заготовка определенной длины, очищенная от окалины. Она последовательно проходит через специальное оборудование, после охлаждения разрезается и с помощью холодной правки приобретает нужную форму. На заключительном этапе готовая продукция подвергается электромагнитному и ультразвуковому контролю. Все размеры и масса строго соответствуют требованиям ГОСТа. Из этого металлопроката производятся трубопроводы для эксплуатации под высокой нагрузкой, детали котлов, техника для нефтегазовой отрасли, сваи, конструкции мостов, опоры систем освещения.