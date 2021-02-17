Биткоин впервые стал дороже 52 тысяч долларов

В марте 2020-го Bitcoin дешевел до пяти тысяч долларов, после чего произошла смена нисходящего тренда на восходящий — криптовалюта стабильно бьет рекорды с 15 декабря 2020 года, когда ее курс поднялся выше 20 тысяч долларов, обновив предыдущий исторический максимум, зафиксированный в 2017 году. В самом начале 2021 года курс Bitcoin впервые превысил 30 тысяч долларов, а через пару дней перешагнул рубеж 35 тысяч долларов и 40 тысяч долларов.

8 февраля стало известно, что крупнейший производитель электромобилей Tesla инвестировал 1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин, а в будущем компания добавит биткоин в качестве способа оплаты за свои автомобили. После этой новости курс криптовалюты резко подскочил почти до 45 тысяч долларов.