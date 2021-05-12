Брендинг в бизнесе: формирование уникального стиля, формы, вида и названия

Компании, которая ориентирована на широкого потребителя, потребуется яркий и запоминающийся фирменный знак.
Компании, которая ориентирована на широкого потребителя, потребуется яркий и запоминающийся фирменный знак.
Эффектный бизнес-бренд позволяет формировать положительное представление о товаре или услугах, идентифицировать производителя или продавца. Оригинальные названия и торговые марки привлекают внимание, подогревают интерес у покупателей, запоминаются надолго.
В маркетинге брендингом называют определенные мероприятия, направленные на создание устойчивого имиджа предприятия. Фирменный знак позволяет создавать определенные ассоциации, смысл, образ товара, эмоциональный подтекст продукции или услуги. Эффектное название позволяет:
Бренд больше относится не к материальному продукту, но к интеллектуальному, но его влияние на людей вполне осязаемо. Покупатель часто выбирает товар той марки, которую он уже знает или ее наименование вызывает положительные эмоции. Маркетологи знают, что бренд способен формировать мнение о товаре, его восприятие и степень доверия клиентов. Он отлично работает не только при продаже товаров конечному потребителю, но и в B2B-сегменте.
Брендинг всегда включает создание положительных смысловых деталей и нюансов, что особенно актуально для областей с высоким уровнем конкуренции. Чтобы добиться поставленного результата, процесс создания бизнес-бренда разделен на несколько обязательных этапов:
После создания бренда будет проработана стратегия коммуникации, составлено руководство по использованию, подробно описаны все составляющие (от ассоциаций, предложений до миссий и ценностей).
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