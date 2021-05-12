Брендинг в бизнесе: формирование уникального стиля, формы, вида и названия

Эффектный бизнес-бренд позволяет формировать положительное представление о товаре или услугах, идентифицировать производителя или продавца. Оригинальные названия и торговые марки привлекают внимание, подогревают интерес у покупателей, запоминаются надолго.

Польза брендинга для бизнеса

В маркетинге брендингом называют определенные мероприятия, направленные на создание устойчивого имиджа предприятия. Фирменный знак позволяет создавать определенные ассоциации, смысл, образ товара, эмоциональный подтекст продукции или услуги. Эффектное название позволяет:

выгодно выделить товар, обозначить отличия от продукции конкурентов;

повысить уровень лояльности покупателей;

привлечь внимание аудитории;

вызвать у клиента желание приобрести продукцию;

увеличить объем продаж;

повысить узнаваемость и ширину охвата аудитории;

в будущем увеличить стоимость изделий благодаря дополнительной ценности – положительным эмоциям, ассоциациям, статусности, особому качеству или другим имиджевым преимуществам.

Бренд больше относится не к материальному продукту, но к интеллектуальному, но его влияние на людей вполне осязаемо. Покупатель часто выбирает товар той марки, которую он уже знает или ее наименование вызывает положительные эмоции. Маркетологи знают, что бренд способен формировать мнение о товаре, его восприятие и степень доверия клиентов. Он отлично работает не только при продаже товаров конечному потребителю, но и в B2B-сегменте.

Этапы создания бизнес-бренда

Брендинг всегда включает создание положительных смысловых деталей и нюансов, что особенно актуально для областей с высоким уровнем конкуренции. Чтобы добиться поставленного результата, процесс создания бизнес-бренда разделен на несколько обязательных этапов:

Анализ рынка и составление брифа. В рамках этого этапа проводят опросы аудитории, берут глубинные интервью, проходят тесты с фокус-группами. Полученные данные систематизируют и анализируют, на их основе построят первичную концепцию бренда.

Позиционирование. Определяют целевую аудиторию, изучают ее надежны, анализируют товар конкурентов. После этого этапа будет разработана стратегия развития бренда (каналы продвижения, желаемые эмоции, пр.).

Нейминг, дизайн и айдентика. Название должно быть емким, «говорящим», внешний вид – соответствовать фирменному стилю и ожиданиям потенциальных покупателей.

После создания бренда будет проработана стратегия коммуникации, составлено руководство по использованию, подробно описаны все составляющие (от ассоциаций, предложений до миссий и ценностей).