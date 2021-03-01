Бывший молдавский депутат закончил свою карьеру в правительстве Румынии

С 1 марта, Департамент возглавил бывший госсекретарь министерства транспорта Андриан Дупу.

О своем назначении Дупу сообщил в соцсетях, отметив, что "в этот трудный для всего мира период, как никогда важно, чтобы Румыния была ближе к Республике Молдова, продвигая проекты по укреплению особых связей между гражданами с обоих берегов Прута".

Дупу является лидером молдавского филиала организации правящей в Румынии Национал-либеральной партии.

Ана Гуцу возглавляла Департамент с января 2020 года. Тогда, она заявляла, что согласилась на эту должность по рекомендации бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску. Гуцу являлась представительницей крайне правой националистической Партии национального единства, ратующей за ликвидацию Республики Молдова путем объединения молдавской части Бессарабии с Румынией.