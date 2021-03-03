Бывший прокурор из обоймы Плахотнюка получил новую государственную должность

Бусуйок был заместителем главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в период режима олигарха Владимира Плахотнюка.
Виталий Бусуйок вел политически мотивированные уголовные дела в отношении противников олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Среди таких дел: дело по обвинению лидера "Нашей партии" Ренато Усатого в организации убийства "черного банкира" Германа Горбунцова, а также дело о попытке покушения на Плахотнюка. Бусуйок также организовал арест родственников содержащегося в румынской тюрьме Виталия Проки, с целью заставить его отказаться от разоблачительных показаний в отношении Плахотнюка.
26 декабря 2016 года, Бусуйок, вместе с еще целым рядом прокуроров, чья коррумпированность не вызывает сомнений, был отмечен внутренним приказом бывшего Генпрокурора "за безупречную службу".
Виталий Бусуйок был уволен из органов прокуратуры 27 января 2020 года.
Загрузка комментариев