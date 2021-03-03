Бывший прокурор из обоймы Плахотнюка получил новую государственную должность

Бусуйок был заместителем главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам в период режима олигарха Владимира Плахотнюка.

Виталий Бусуйок вел политически мотивированные уголовные дела в отношении противников олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка. Среди таких дел: дело по обвинению лидера "Нашей партии" Ренато Усатого в организации убийства "черного банкира" Германа Горбунцова, а также дело о попытке покушения на Плахотнюка. Бусуйок также организовал арест родственников содержащегося в румынской тюрьме Виталия Проки, с целью заставить его отказаться от разоблачительных показаний в отношении Плахотнюка.

26 декабря 2016 года, Бусуйок, вместе с еще целым рядом прокуроров, чья коррумпированность не вызывает сомнений, был отмечен внутренним приказом бывшего Генпрокурора "за безупречную службу".

Виталий Бусуйок был уволен из органов прокуратуры 27 января 2020 года.