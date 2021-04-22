Чехия объявила о выдворении более 60 сотрудников посольства России

Как сообщает издание Novinky, в четверг, 22 апреля, министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что работникам посольства дано время до конца мая, чтобы покинуть страну.

Решение чешских властей последовало после того, как Россия отказалась удовлетворить выдвинутый Чехией ультиматум разрешить вернуться в Москву 20 чешским дипломатам, объявленных 18 апреля персонами нон грата.

Глава МИД Чехии заявил, что Прага действует в соответствии со статьей 11 Венской конвенции о дипломатических сношениях.



Кулганек сказал, что решение России выслать 20 дипломатов де-факто парализовало работу чешского посольства, а поэтому, если Москва не согласится отменить его, в Чехии примут дополнительные меры. "Наша цель в том, чтобы количество сотрудников российского посольства соответствовало ситуации в нашем посольстве в Москве", - добавил глава МИД Чехии.

По информации МИД Чехии, со вторника, 20 апреля, в посольстве Чехии в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих, тогда как в посольстве России в Праге — 27 и 67 соответственно. Таким образом, потенциально из Чехии могут быть высланы еще 22 дипломата и 48 техслужащих.

Вечером 22 апреля чешское телевидение уточнило, что речь идет о выезде 63 сотрудников российского посольства.

В МИД России после этого вызвали посла Чехии Витезслава Пивоньку, ему был заявлен протест в связи с действиями Праги. Российская сторона в ответ потребовала сократить число сотрудников чешского посольства в Москве.