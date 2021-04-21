Чехия выдвинула ультиматум России

Министр иностранных дел Чехи Якуб Кульганек объявил послу России Александру Змеевскому, что, если до 12 часов дня 22 апреля Россия не разрешит вернуться обратно всем 20 высланных дипломатам, Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве.

"Реакция России была непропорциональной и парализовала наше посольство. Сегодня я протестовал против этой акции. Я объявил послу следующее: у Российской Федерации есть время до завтрашнего полудня, чтобы пустить чешских дипломатов обратно в Москву. Если они не смогут вернуться в Москву, я решу сократить количество дипломатов в российском посольстве, чтобы оно соответствовало посольству Чехии в Москве", - сказал Кульганек, сообщает издание Novinky.

"Российско-чешские отношения вступили в чрезвычайно сложную стадию, и я не рад этому. Вы все знаете, что мы выслали 18 дипломатов", - добавил министр.

17апреля Чехия обвинила Россию в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух человек.