Чиновник стал официальным миллионером, голосуя в пользу Газпрома

Об этом говорится в Декларации о доходах начальника Управления Минэкономики Кэлина Негурэ, являющегося представителем государства в АО "Молдовагаз".

На тот факт, что эта выплата является легализованной формой коррупции, указывает тот факт, что зарплата чиновника в Минэкономики составила в 2020 году всего лишь 174 318,25 леев, то есть чуть больше 14 тысяч леев в месяц.

Согласно этому же документу, чиновник приобрел один из самых элитных автомобилей - Volvo XC90, 2021 г.в., по декларируемой цене 54710 Евро.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что Негурэ, пользуясь своим служебным положением, из года в год принимающий на Молдову долги за неоплачиваемый в Приднестровье газ получает от этой же компании миллионы леев официального вознаграждения.

О роли Кэлина Негурэ стало известным после того, как 24 июля впервые было рассказано о сговоре Правительства Молдовы и "Газпрома" по увеличению долга Молдовы за газ.

В 2019 году, правительственный чиновник указал, что получаемые им от АО "Молдовагаз" в качестве члена Наблюдательного Совета составили 875 827,73 леев, или по 73 тысячи леев каждый месяц. Это свыше чем в 5 раз больше его министерской зарплаты!

Этот же чиновник в 2018 году получил от газового монополиста почти миллион леев – 932 624,80 леев!

В 2017 году, когда он впервые стал представлять Правительство в АО "Молдовагаз", за неполный год ему было выплачено от АО "Молдовагаз" 382 445,78 леев.

Согласно официальным данным, за 4 года этот чиновник, голосуя против национальных интересов Молдовы, получил от газового монополиста только в качестве официального "вознаграждения" более 3 миллионов 310 тысяч леев.

Обращает на себя внимание, что именно Кэлин Негурэ направлялся Правительством в самые богатые предприятия, в которых государство является акционером. Он представлял Правительство в предприятиях энергетической и телекоммуникационной сфер, таких как SA CET-Nord, SA Termoelectrica, Î.S. Moldelectrica, SA Moldtelecom, SA Furnizare Energie Electrică Nord, SA Moldovagaz.

Примечательно, что получив от АО "Молдовагаз" более 3 миллионов леев, Негурэ безоговорочно утвердил сделки по увеличению долга этого предприятия за счет неуплаты Приднестровья за потребляемый газ. Этот долг, который "Газпром" считает "долгом Молдовы", уже превысил 7 миллиардов долларов.