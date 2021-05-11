Число погибших в результате стрельбы в школе Казани выросло до 9 человек

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Российские СМИ сообщают о 9 погибших в результате стрельбы в одной из школ Казани.

Среди погибших – ученики школы, охранник и уборщица.


Также сообщается о 12 раненых, из которых 4 находятся в реанимации.


Уже известно о задержании одного из стрелков, ему 19 лет.


Официальной информации о количестве жертв стрельбы в школе пока нет.

Да!
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