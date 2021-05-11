Число погибших в результате стрельбы в школе Казани выросло до 9 человек

Среди погибших – ученики школы, охранник и уборщица.

Также сообщается о 12 раненых, из которых 4 находятся в реанимации.

Уже известно о задержании одного из стрелков, ему 19 лет.

Официальной информации о количестве жертв стрельбы в школе пока нет.