Число погибших в результате стрельбы в школе Казани выросло до 9 человек

Среди погибших – ученики школы, охранник и уборщица.
Также сообщается о 12 раненых, из которых 4 находятся в реанимации.
Уже известно о задержании одного из стрелков, ему 19 лет.
Официальной информации о количестве жертв стрельбы в школе пока нет.
Российские СМИ сообщают о 9 погибших в результате стрельбы в одной из школ Казани.
Среди погибших – ученики школы, охранник и уборщица.
Также сообщается о 12 раненых, из которых 4 находятся в реанимации.
Уже известно о задержании одного из стрелков, ему 19 лет.
Официальной информации о количестве жертв стрельбы в школе пока нет.
Загрузка комментариев