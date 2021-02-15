Чрезвычайное положение продлено еще на два месяца

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Несмотря на уменьшающееся количество заболевших коронавирусом, правительство в отставке решило ужесточить меры антиэпидемиологической безопасности.

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья под руководством врио премьер-министра Аурела Чокоя, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове будет продлено до 15 апреля.


В то же время, введены дополнительные ограничения, которые коснутся, в основном, сферы торговли и общепита.


Таким образом, начиная с 17 февраля, деятельность торговых центров будет запрещена ​​по выходным. Коммерческие рынки, кроме сельскохозяйственных, будут работать только по вторникам, четвергам и субботам.


Будут запрещены праздничные мероприятия в ресторанах и кафе с количеством участников более 20-ти.


Продлится запрет на деятельность кинотеатров, ночных клубов и дискотек.

Впервые, в связи с пандемией чрезвычайное положение было введено 17 марта.

Да!
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