Чрезвычайное положение продлено еще на два месяца

Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья под руководством врио премьер-министра Аурела Чокоя, действие чрезвычайного положения в здравоохранении в Молдове будет продлено до 15 апреля.
В то же время, введены дополнительные ограничения, которые коснутся, в основном, сферы торговли и общепита.
Таким образом, начиная с 17 февраля, деятельность торговых центров будет запрещена по выходным. Коммерческие рынки, кроме сельскохозяйственных, будут работать только по вторникам, четвергам и субботам.
Будут запрещены праздничные мероприятия в ресторанах и кафе с количеством участников более 20-ти.
Продлится запрет на деятельность кинотеатров, ночных клубов и дискотек.
Впервые, в связи с пандемией чрезвычайное положение было введено 17 марта.
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