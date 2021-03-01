Что готовит партия Додона после экстренного заседания правительства в парламенте

Как сообщает пресс-служба парламента, на заседании присутствовали все члены действующего правительства во главе с врио премьер-министра Аурелом Чокоем. В этом же заседании принял участие и мэр Кишинева Ион Чебан, также избранный от Партии социалистов.

В пресс-релизе уточняется, что это заседание было созвано "в контексте тревожной ситуации с распространением пандемии COVID-19, а также с учетом регистрации в Молдове нескольких видов вакцины против коронавируса".

"Председатель парламента призвала кабмин срочно изыскать возможность закупки партии вакцины для вакцинации граждан объемом в 1 миллион доз", – говорится в сообщении по итогам совещания.

В этом же пресс-релизе отмечается, что врио премьер-министра Чокой сообщил, что "этот запрос будет в срочном порядке рассмотрен с тем, чтобы незамедлительно начать процедуру государственных закупок вакцин из источников фондов обязательного медицинского страхования, а также из средств государственного резервного фонда".

Других деталей об этом экстренном совещании не сообщается.

В то же время, по мнению наблюдателей, это совещание является частью сценария возглавляемой Игорем Додоном Партии социалистов, согласно которому на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации готовится введение Чрезвычайного положения с целью недопущения проведения парламентских выборов и наделения временного правительства чрезвычайными полномочиями.