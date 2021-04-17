Что сказала заместитель Плахотнюка Дональду Трампу

Об этом она рассказала в одном из влогов, повествуя о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом, перепутав, кто кому вручал верительные грамоты.

"У меня были три фразы, которые я должна была сказать Трампу", - сказала Балан, заверив, что она "сказала все, что нужно было и он меня услышал".

В частности, Балан, которая в тот период была "правой рукой" Плахотнюка, отметила, что сказала президенту США следующее: "У нас такое же правительство, ориентированное на результат. Как и вы, мы тоже из бизнеса и у нас такие же цели и задачи и такой же стиль".

Кроме того, Кристина Балан добавила, что ни одно из этих своих заявлений она не координировала с молдавским МИДЕИ, считая себя лучшим знатоком американской тематики. "Зачем такой микроменеджмент?", - ответила Балан на вопрос, если ее заявления должны были быть скоординированы с МИДЕИ.

Кристина Балан была вице-председателем Демпартии Владимира Плахотнюка. С начала июня 2018 до 14 июня 2019 г. (Момент бегства Плахотнюка из Молдовы - Ред.), Балан была послом Молдовы в США.